اليوم السابع
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قاتل شقيق زوجته فى الوراق يعترف بإنهاء حياته بسبب خلافات عائلية

الأربعاء، 03 مايو 2023 12:03 م
قاتل شقيق زوجته فى الوراق يعترف بإنهاء حياته بسبب خلافات عائلية قوة أمنية - أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

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اعترف المتهم بقتل شقيق زوجته فى الوراق بإنهاء حياته نتيجة خلافات عائلية، حيث نشب بينه وبين زوجته خلاف أسرى، وتدخل المجنى عليه للدفاع عن شقيقته، مما دفعه لطعنه بسلاح أبيض. 

وشرح المتهم أمام رجال المباحث كيفية ارتكاب الجريمة، وأرشد عن السلاح المستخدم فى قتله، وتم إحالته إلى النيابة التى أمرت بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيق. 

تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد مقتل أحد الأشخاص نتيجة الاعتداء عليه بسلاح أبيض فى الوراق.

بإجراء التحريات تبين لرجال المباحث أن شاب أنهى حياة شقيق زوجته طعنا بسلاح أبيض نتيجة خلافات أسرية، حيث أصابه بجرح طعنى تسبب فى مقتله.

تمكن رجال المباحث من القبض على المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الجريمة، وأرشد عن السلاح المستخدم فى الحادث، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة المختصة التحقيق. 


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