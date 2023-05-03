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فصل التيار الكهربائى عن مدينة أبو تشت بقنا اليوم.. تفاصيل

الأربعاء، 03 مايو 2023 04:00 ص
فصل التيار الكهربائى عن مدينة أبو تشت بقنا اليوم.. تفاصيل محولات كهرباء - أرشيفية
قنا صابر سعيد

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أعلنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبوتشت شمال قنا، فصل التيار الكهربائى بالمدينة، وذلك بناء على الإشارة الواردة من هندسة الكهرباء.
 
وأوضحت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبوتشت، أنه سيتم فصل التيار الكهربائى عن جميع المناطق بمدينة أبوتشت وذلك من الساعة 6 صباحًا وحتى 8 صباحا، لأعمال الحماية المدنية بتركيب أجهزة إطفاء ذاتى للوح توزيع أبوتشت.
 
وأشارت الوحدة المحلية، إلى أنه سيتم عودة التيار مرة أخرى فى المواعيد المقررة وعلى المواطنين تدبير احتياجاتهم فى تلك الفترة من الانقطاع.
 
 
 

فصل التيار الكهربائى

مدينة ابوتشت

محافظة قنا

اخبار قنا



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