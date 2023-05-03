غلق 20 منشأة طبية مخالفة في دمياط

دمياط - هيثم مراد

قامت إدارة العلاج الحر بمديرية الصحة في دمياط، بشن حملات مكثفة استهدفت المرور على عددا من المنشآت الطبية داخل بعض الإدارات التابعة للمحافظة.

وتمكنت تلك الحملات من تنفيذ قرارات غلق وتشميع لأكثر من 20 منشأة طبية من عيادات ومراكز ومعامل مخالفة لشروط الترخيص تدار بدون ترخيص، فضلا عن تحرير عدة محاضر أخري لعدد 45 منشأة تم انتهاء عقد النفايات خاصتها ولم يجدد، كذلك جارى استصدار قرارات غلق للمنشآت الطبية الغير مرخصة والمخالفة لشروط الترخيص، كما تم استصدار 25 رخصة لمنشآت طبية أخري عقب التأكد من توافر كافة الاشتراطات الصحية الخاصة بتلك المنشآت.

جاء ذلك ضمن خطة ادارة العلاج الحر للمرور على كافة المنشآت الطبية داخل محافظة دمياط وذلك حرصا على سلامة و صحة المرضى.

ومن جانبه أكد الدكتور السيد عبد الجواد وكيل وزارة الصحة بدمياط، استمرار تلك الحملات بشكل مكثف لملاحقة المراكز الطبية والمنشآت الصحية المخالفة، مشيرا إلي وجود خطة عمل شاملة لتكثيف الرقابة على كافة المنشآت الطبية داخل المحافظة للتأكد من توافر الاشتراطات الصحية اللازمة بداخلها، إضافة إلي توافر شروط التشغيل اللازمة بكل منشأة طبية داخل المحافظة.

وأشار وكيل صحة دمياط، إلي حصول المحافظة على المركز الأول في تنفيذ المبادرات المختلفة على مستوى المحافظة، موضحا أن قطاع الصحة في دمياط يشهد طفرة كبيرة خلال الفترة الحالية خاصة مع انطلاق مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" التي أطلقها الرئيس السيسي لتطوير الريف المصري، لافتا إلي أن مشروعات مبادرة رئيس الجمهورية ساهمت في تطوير الخدمات الخاصة بالقطاع بشكل كبير.