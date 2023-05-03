اليوم السابع
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طرح اللحوم السودانية الطازجة بـ 195 جنيها للكيلو بالمجمعات الاستهلاكية

الأربعاء، 03 مايو 2023 09:47 ص
طرح اللحوم السودانية الطازجة بـ 195 جنيها للكيلو بالمجمعات الاستهلاكية لحوم
كتب مدحت وهبة

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تطرح وزارة التموين والتجارة الداخلية جميع السلع الغذائية بكميات كبيرة فى منافذ المجمعات الاستهلاكية، كذلك طرح منتجات اللحوم الطازجة السودانية بسعر 195 جنيها للكيلو بمنافذ الشركات التابعة.
 
على جانب أخر تصرف وزارة التموين والتجارة الداخلية، حاليا الدفعة التاسعة من الدعم الاستثنائي لأصحاب البطاقات التموينية من الأسر الأولى بالرعاية، ويتم الصرف في صورة سلع من الحزمة التموينية  تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بجانب أيضا السلع التموينية التى تصرف لما يقرب من 64 مليون مواطن مقيدين ببطاقات التموين ومستفيدين بتكلفة تتجاوز 3 مليارات جنيه شهريا على بطاقات التموين.
 
واتخذت الوزارة بقيادة الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، خطوات استباقية لتأمين مخزون استراتيجي من كافة المنتجات، وما يؤكد ذلك نجاح الحكومة فى تفادى أى أزمات تتعلق بنقص فى السلع طوال فترة جائحة كورونا وأيضا خلال أزمة الحرب الروسية الأوكرانية، رغم تعرض كبرى الدول لأزمات تتعلق بنقص كبير فى السلع الغذائية، إلا أن الدولة المصرية نجحت فى ظل هذه الظروف الصعبة في توفير وتأمين احتياطي استراتيجي من كافة السلع الغذائية.
 

التموين

أسعار اللحوم

مخزون اللحوم

مخزون السلع الغذائية

مخزون السلع

أسعار اللحوم بمنافذ المجمعات الاستهلاكية



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