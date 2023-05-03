ضبط المتهم بخنق شقيقته فى بولاق الدكرور

كتب محمود عبد الراضي ـ إيهاب المهندس

كشفت الداخلية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة بولاق الدكرور بمديرية أمن الجيزة من إحدى المستشفيات باستقبالها جثمان (ربة منزل – مقيمة بدائرة القسم).

تم تشكيل فريق بحث بمشاركة قطاع الأمن العام ، ومديرية أمن الجيزة أسفرت جهوده إلى وجود شبهة جنائية فى وفاة المذكورة وأن وراء إرتكاب الواقعة (شقيق المجنى عليها "له معلومات جنائية" - مقيم بدائرة القسم) ، وتبين إختبائه بدائرة مركز شرطة ناصر بمديرية أمن بنى سويف.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع مديرية أمن بنى سويف تم إستهدافه وأمكن ضبطه ، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة ، حيث قرر أنه بتاريخ الواقعة حدث بينه والمجنى عليها مشادة كلامية قام على إثرها بخنقها مما أودى بحياتها وإستولى على هاتفها المحمول ولاذ بالفرار .. كما أضاف المتهم بقيامه بالتصرف فى الهاتف المحمول المستولى عليه بالبيع (لأحد الأشخاص - مقيم بدائرة القسم) مقابل مبلغ مالى ، تم ضبطه والهاتف المحمول المستولى عليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.