اليوم السابع
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تنطلق السبت.. مدارس الجيزة تعلن جاهزيتها لامتحانات نهاية العام

الأربعاء، 03 مايو 2023 10:47 م
تنطلق السبت.. مدارس الجيزة تعلن جاهزيتها لامتحانات نهاية العام امتحانات - صورة أرشيفية
كتبت - مرام محمد

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أكد أشرف سلومة مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة أن يوم السبت 6 مايو انطلاق ماراثون امتحانات النقل بمختلف المراحل التعليمية لنهاية العام 2022/2023 "الدور الأول"، مشيرا إلى أن جميع مدارس تعليم الجيزة بالإدارات التعليمية مستعدة لاستقبال أبنائنا الطلاب لأداء امتحانات الفصل الدراسى الثاني "الدور الأول"، فضلا عن جاهزية غرفة العمليات بالمديرية لحل أية مشكلات أو معوقات داخل اللجان على مدار اليوم، وذلك بناء على تعليمات الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة.

وكشف مدير المديرية أن وفقا لجدول امتحانات الفصل الدراسي الثاني، سيؤدي طلاب الصفين الرابع والخامس الابتدائي الامتحانات خلال الفترة من 6 إلى 10 مايو، والصف السادس الابتدائي خلال الفترة من 11 إلى 15 مايو، والصفين الأول والثاني للمرحلة الإعدادية خلال الفترة من 6 إلى 18 مايو، وينطلق ماراثوان امتحانات الشهادة الإعدادية خلال الفترة من 20 إلى 25 مايو، وطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي (صم وضعاف سمع ومكفوفين) خلال الفترة من 6 إلى 23 مايو، وطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي العام"عام ولغات "خلال الفترة من 6 إلى 21 مايو.

وأكد تفعيل غرفة عمليات مركزية بديوان المديرية وربطها بغرف عمليات دواوين الإدارات التعليمية للوقوف على أية مشكلات أو معوقات والعمل على حلها بشكل فورى وسريع، منبها على مديرى عموم الإدارات التعليمية بالمرور اليومي لمتابعة سير أعمال الامتحانات مع توفير سبل الأمن والراحة لأبنائنا الطلاب.

كما أكد على تواجد موجه مقيم داخل اللجان وعدم اصطحاب الهاتف المحمول للطلاب والملاحظين للجان نهائياً لعدم المساءلة القانونية وإلغاء امتحان المخالفين للتعليمات، منبها على توفير سبل الراحة والهدوء من خلال المتابعات الميدانية لتذليل العقبات بالتعاون مع جميع الأجهزة التنفيذية بنطاق المحافظة.


امتحانات

الشهادة الاعدادية

الفصل الدراسي الثاني

الثانوية العامة

امتحانات الشهادة الاعدادية

تعليم الجيزة

صفوف النقل



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