اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 03 مايو 2023 11:59 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عالمية

بايدن وهاريس يبدأن حملة جمع التبرعات لحملة إعادة انتخابهما بانتخابات 2024

الأربعاء، 03 مايو 2023 11:46 ص
بايدن وهاريس يبدأن حملة جمع التبرعات لحملة إعادة انتخابهما بانتخابات 2024 الرئيس الأمريكى جو بايدن
وكالات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

 

يخطط الرئيس الأمريكي جو بايدن ونائبته كامالا هاريس لجمع التبرعات لحملة إعادة انتخابهما لعام 2024، مع اقتراب البلاد من الموعد النهائي في 1 يونيو لرفع سقف الدين أو التخلف عن السداد.

 

وحسب موقع روسيا اليوم، قد يأتي جامعو التبرعات في أقرب وقت الأسبوع المقبل، مع التخطيط لأحداث أخرى في نيويورك وجورجيا.

 

ومن المتوقع أن يحضر بايدن حفل استقبال وعشاء في مدينة نيويورك في 10 مايو لبدء سعيه للحصول على فترة ولاية ثانية، وذلك بعد يوم واحد من اجتماع عالي المخاطر مع قادة الكونجرس لمناقشة رفع حد الاقتراض.

 

وفي غضون ذلك، ورد أن هاريس ستزور ولاية أتلانتا لحضور حملة لجمع التبرعات في 12 مايو، ولحضور حدث للحزب الديمقراطي في الولاية.

 

وفعاليات الحملة الافتتاحية لبايدن، ستكون تجمعات صغيرة تضم حوالي 40 مانحا رئيسيا.

 

ومن المتوقع أن تدر هذه الأحداث حوالي 2.5 مليون دولار لحملة بايدن، التي أنفقت بالفعل أكثر من مليون دولار على إعلانات Google وFacebook منذ إعلان بايدن ترشحه لولاية جديدة في 25 أبريل.

 


بايدن

امريكا

الانتخابات الامريكية

انتخابات 2024



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة