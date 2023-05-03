اليونسكو تؤكد: حرية الصحافة هى محور حقوق الإنسان

باريس (أ ش أ)

أكدت المديرة العامة لليونسكو "أودرى أزولاى" أن تراجع حرية الصحافة، يؤدى إلى تراجع جميع الحقوق ويقوض النقاش والحوار فى المجتمعات، وذلك بمناسبة اليوم العالمى لحرية الصحافة، والذى يوافق الثالث من مايو من كل عام.

وبحسب مركز إعلام الأمم المتحدة، قالت "أودرى أزولاى": "لقد منحتنا المنصات الرقمية طرقا جديدة لا حصر لها لتوفير المعلومات والتعبير عن أنفسنا، لكنها توفر أيضا أرضية خصبة لأولئك الذين يبذرون المعلومات المضللة ونظريات المؤامرة".

وأكدت المديرة العامة لليونسكو الحاجة أكثر من أى وقت مضى إلى الصحافة المهنية الحرة والمستقلة، مضيفة أن "الأمر متروك لنا بشكل جماعى لضمان استمرار وجودها".

ودعت إلى مزيد من العمل لضمان أن تظل المعلومات "منفعة عامة" .. مشيرة إلى أن اليونسكو تدعم نحو 20 دولة لتطوير سياسات تعليمية فى مجال التثقيف الإعلامى والمعلوماتى فى العصر الرقمى.

كما نظمت اليونسكو مؤتمرا عالميا كبيرا في باريس في فبراير لمناقشة مسودة مبادئ توجيهية عالمية لتنظيم المنصات الرقمية، سيتم نشرها في وقت لاحق من هذا العام.

وكان تقرير صادر عام 2021 قد كشف أن ثلاث صحفيات من بين كل أربع تعرضن للمضايقات عبر الإنترنت، مما دفع اليونسكو إلى إصدار توصيات للمنصات الرقمية لتعزيز الحماية.

ويُحتفل باليوم العالمي لحرية الصحافة هذا العام بالتركيز على حرية الصحافة باعتبارها محورا لحقوق الإنسان.

يذكر أن العام الماضي شهد مقتل 86 صحفيا معظمهم خارج مناطق الحرب.