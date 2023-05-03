النيابة تطلب تقرير الصفة التشريحة لجثة سيدة بعد وفاتها حرقا داخل شقتها بالمرج

كتب عبد الله محمود

امرت نيابة المرج بسرعة إعداد تقرير الصفة التشريحة حول واقعة العثور على جثة ربة منزل لقت مقتل حرقا داخل شقتها السكنية، لبيان سبب الوفاة الحقيقى، والتأكد من وجود شبهة جنائية فى الواقعة من عدمه، وذلك بعد قيام صديق زوجها بإضرام النيران فى الشقة بسبب وجود خلافات شخصية بينه وبين زوج المجنى عليها.

تلقى مسئول غرفة عمليات النجدة، بلاغا من الأهالى يفيد باندلاع حريق داخل شقة سكنية بمنطقة المرج، وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى مكان الحريق، حيث تمكن رجال الحماية المدنية من السيطرة على الحريق، وبالفحص تبين مصرع سيدة داخل الحريق.

وبإجراء التحريات تبين وجود شبهة جنائية في الحريق وبتكثيف الجهود تبين أن صديق زوج المجنى عليها وراء الواقعة بسبب خلافات بينهما.

تم اتخاذ جميع الاجراءات القانونية اللازمة حول الواقعة، وتحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة التى باشرت التحقيق.