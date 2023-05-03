"الكاشف" رئيساً لقطاع الشئون القانونية بالشركة القابضة لمصر للطيران

كتبت رحاب نبيل

أصدر المهندس يحيى زكريا رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران قراراً بتكليف رأفت كامل الكاشف للقيام بأعمال رئيس قطاع الشئون القانونية بالشركة القابضة لمصر للطيران خلفًا لإلهام شاكر التي بلغت سن التقاعد، وقدم المهندس يحيي زكريا خالص الشكر لها تقديرًا لجهودها خلال فترة عملها.

وكان "الكاشف" يشغل منصب مدير عام الإدارة العامة للشئون القانونية بشركة مصر للطيران للصيانة والأعمال الفنية منذ عام 2007 حتى عام 2021 ثم نائباً لرئيس قطاع الشئون القانونية بالشركة القابضة.