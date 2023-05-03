اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 03 مايو 2023 11:19 ص
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

"الكاشف" رئيساً لقطاع الشئون القانونية بالشركة القابضة لمصر للطيران

الأربعاء، 03 مايو 2023 11:10 ص
"الكاشف" رئيساً لقطاع الشئون القانونية بالشركة القابضة لمصر للطيران رأفت كامل الكاشف
كتبت رحاب نبيل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أصدر المهندس يحيى زكريا رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران قراراً بتكليف رأفت كامل الكاشف للقيام بأعمال رئيس قطاع الشئون القانونية بالشركة القابضة لمصر للطيران خلفًا لإلهام شاكر التي بلغت سن التقاعد، وقدم المهندس يحيي زكريا خالص الشكر لها تقديرًا لجهودها خلال فترة عملها. 
 
وكان "الكاشف" يشغل منصب مدير عام الإدارة العامة للشئون القانونية بشركة مصر  للطيران للصيانة والأعمال الفنية منذ عام 2007 حتى عام 2021 ثم نائباً لرئيس قطاع الشئون القانونية بالشركة القابضة.
 
 

مصر للطيران

رئيس قطاع الشئون القانونية

رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران

الصيانة والأعمال الفنية



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة