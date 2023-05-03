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الصفحة الرسمية لإدارة الحوار الوطنى تنشر الفيلم التسجيلى

الأربعاء، 03 مايو 2023 07:58 م
الصفحة الرسمية لإدارة الحوار الوطنى تنشر الفيلم التسجيلى جلسة الحوار الوطنى
كتب محمد السيد الشاذلى

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نشرت الصفحة الرسمية لإدارة الحوار الوطنى، الفيلم التسجيلى الذى تم عرضه خلال الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى.
 
 
 

انطلقت، اليوم، فعاليات الجلسة الافتتاحية لبدء جلسات الحوار الوطني"، بمشاركة واسعة وفعالة من مختلف القوى السياسية والنقابية والمجتمع الأهلى والشخصيات العامة والخبراء. 

 

يجتمع ممثلو جميع فئات المجتمع المصرى على طاولة واحدة ضمن خطة الدولة للسير بخُطى ثابتة نحو الجمهورية الجديدة، ويعد انطلاق الجلسات النقاشية للحوار الوطنى يمثل بداية مرحلة جديدة فى مسيرة الحوار الوطنى شعارها "مساحات مشتركة"، من أجل الوصول لمخرجات جدية تخدمُ الوطن والمواطن.

 

شارك فى الجلسة الافتتاحية، أعضاء مجلس أمناء الحوار الوطنى، والمقررين والمقررين المساعدين باللجان، ومقدمى المقترحات بقضايا الحوار الوطنى، ومنظمات المجتمع المدنى، والإعلاميين وكتاب رأى، رؤساء الجامعات والمراكز البحثية، وأعضاء لجنة العفو الرئاسى، الشباب من القوى السياسية المختلفة، ورجال الدين، وأعضاء مجلس النواب والشيوخ، وأخرى.

 

وأكدت إدارة الحوار الوطنى أنه على مدار اجتماعات المرحلة التحضيرية، تلقى الحوار الوطنى العديد من طلبات المشاركة واستقبل العديد من المقترحات والرؤى من مختلف القوى السياسية والنقابية، والمجتمع الأهلى والشخصيات العامة والخبراء وحتى المواطنين. 

 


الحوار الوطنى

جلسات الحوار الوطنى

إدارة الحوار الوطنى

المشاركين فى الحوار الوطنى

القوى السياسية فى الحوار الوطنى

الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى

الأحزاب السياسية

كلمة السيسي فى الحوار الوطني

الحوار الوطني

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