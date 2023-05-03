وأوضحت الشرطة في بيان أنها تلقت خلال الأيام الماضية، العديد من البلاغات يُفيد أصحابها بتعرضهم للسطو المسلح.

وقالت إنها شكلت فرقا بدأت في تجميع الخيوط وحصر الأدلة، وتتبع أفراد "العصابة"، وأسفرت الجهود عن إلقاء القبض على العصابة، تتألف من خمسة أفراد، بينهم ثلاثة أجانب من جنسيات إفريقية.

وأشارت إلى أنها ضبطت بحوزتهم العديد من المسروقات، ووضعتهم قيد الحراسة لمزيد من التحقيق، تمهيدا لإحالتهم إلى النيابة العامة.