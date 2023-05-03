‌‎وأعربت الوزارة، في بيان أوردته وكالة الأنباء السعودية، اليوم الأربعاء، عن استنكار المملكة بأشد العبارات اقتحام مبنى الملحقية الثقافية في الخرطوم، داعية إلى احترام حرمة البعثات الدبلوماسية ومعاقبة الجناة.

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وجددت الخارجية السعودية دعوة المملكة إلى وقف التصعيد العسكري بين الأطراف المتنازعة، وإنهاء العنف، وتوفير الحماية اللازمة للدبلوماسيين والمقيمين وللمدنيين السودانيين.