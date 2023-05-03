السجن 10 سنوات لعاطلين لتزويرهم محررات رسمية ضد صاحب شركة بالإسكندرية

الإسكندرية - أحمد الزغبى

قضت محكمة جنايات الإسكندرية ، برئاسة المستشار محمد عبد الحميد الخولى رئيس المحكمة، وعضوية كل من المستشار عبد الرحيم على مرسى، والمستشار عبد السلام نبيه عبد السلام، وسكرتير المحكمة أحمد الفيومى، بمعاقبة كل من غيابيا بالسجن 10 سنوات لكل من " ع.ع.ع" و" ص.ع.م"، ومصادرة الاوراق المزورة المضبوطة، والزمتهم بالمصاريف الجنائية، لاتهامهم بالتزوير فى محررات رسمية.

تعود احداث القضية المقيدة برقم 42306 لسنة 2022 جنايات قسم شرطة الدخيلة، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطار من ضباط قسم جرائم الأموال العامة، بقيام المتهمين بالتزوير فى محررات رسمية.

كشفت تحريات ضباط قسم جرائم الأموال العامة، أن على اثر خلافات تجارية بين المتهم الأول " ع.ع.ع" وبين المجنى عليه " أ.ح.م"، فقام المتهم الأول بتحريض المتهم الثانى " ص.ع.م" واخر متوفى على تزوير إيصال امانة زورا ضد المجنى عليه، وقاموا باستعماله ضده فى القضية رقم 10072جنح الدخيلة، واتهامة بالتبديد من خلال توكيل قضائى مزرو توثيق برج العرب وحكم على المجنى عليه بالحبس 6 أشهر مع الشغل حتى بأن الحكم نهائيا، وكان ذلك للحصول على احكام نهائية قبل الشاكى لابتزازه والتحصل منه على مبالغ مالية على اثر الخلافات السابقة مع المتهم الأول، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق، وثبت من تقرير قسم ابحاث التزييف والتزوير بمصلحة الطب الشرعى فى القضية 1056 لسنة 2022 ومن فحص التوكيل رقم 27525 لسنة 2018 توثيق برج العرب تبين أنه لم يصدر توكيلا بذات الرقم نهائيا، وان المتهمين قد ارتكبوا الجناية والجنحة المعاقب عليها بمتقضى نصوص القانون، ولذلك وبعد الاطلاع على مواد قانون الإجراءات الجنائية قررت إحالتهم إلى محكمة جنايات الإسكندرية، التى أصدرت حكمها على المتهمين.