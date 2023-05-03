اليوم السابع
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الأربعاء، 03 مايو 2023 09:14 م
أكرم القصاص
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الرئيس الفنلندي يعلن عن حزمة مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا

الأربعاء، 03 مايو 2023 09:03 م
الرئيس الفنلندي يعلن عن حزمة مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا أوكرانيا - أرشيفية
أ ش أ

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قال رئيس فنلندا سولي نينيستو، اليوم الأربعاء، إن بلاده ستستمر في دعم أوكرانيا وتقوم بالفعل بإعداد حزمة المساعدات العسكرية الخامسة عشرة.


وأضاف نينيستو في مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي "سندعمكم وسنواصل دعمكم.. الحزمة الخامسة عشر قيد الإعداد الآن، وأنا متأكد من أن الحزمة التالية هي السادسة عشرة".. حسبما ذكرت وكالة أنباء /يوكرين فورم/ الأوكرانية.


ووصل الرئيس الأوكراني إلى فنلندا في زيارة رسمية، اليوم، حيث سيشارك في قمة الشمال وأوكرانيا.

 


وعلى هامش القمة، سيلتقي زيلينسكي برؤساء وزراء الدنمارك وأيسلندا والنرويج والسويد.


وقدمت فنلندا بالفعل مساعدات عسكرية لأوكرانيا تبلغ قيمتها أكثر من 900 مليون يورو.


أوكرانيا

فنلندا

الأزمة الأوكرانية

المساعدات العسكرية لأوكرانيا



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