اليوم السابع
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أكرم القصاص
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الرئيس السيسي: مصر تمتلك ما يجعلها فى مقدمة الأمم والدول

الأربعاء، 03 مايو 2023 04:12 م
الرئيس السيسي: مصر تمتلك ما يجعلها فى مقدمة الأمم والدول الرئيس السيسى فى كلمته المسجلة بافتتاحية جلسات الحوار الحوار الوطنى

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توجه الرئيس عبد الفتاح السيسى بتحية تقدير وإعزاز، للمجتمعين فى جلسات الحوار الوطني.
 
وقال الرئيس السيسى، فى كلمة مسجلة، في الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى، إنه علو مدار عام مضى، ومنذ أن دعا إلى الحوار الوطنى، فقد تابع عن كثب، وباهتمام بالغ، الإجراءات التحضيرية له، وتهيئة الأجواء لإتمامه  مؤكدا على: "بأن الاختلاف فى الرأى، لا يفسد للوطن قضية" مشددًا على أن حجم التنوع، والاختلاف فى الرؤى والأطروحات، يعزز بقوة من كفاءة المخرجات التى ينتظرها من الجمع الكريم، المتنوع الجامع، لكافة مكونات المجتمع المصرى.

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إدارة الحوار الوطنى

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