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الرئيس السيسى: مصر تبذل أقصى جهد لدفع مسار الحوار السياسى السلمى فى السودان

الأربعاء، 03 مايو 2023 02:49 م
الرئيس السيسى: مصر تبذل أقصى جهد لدفع مسار الحوار السياسى السلمى فى السودان الرئيس السيسي
كتب محمد الجالى

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استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، وفداً رفيع المستوى من مجلس النواب الأمريكي، برئاسة "كيفن مكارثي" رئيس المجلس، وعضوية عدد من رؤساء وأعضاء اللجان من الحزبين الجمهورى والديمقراطى، من بينها لجان الشئون الخارجية، والقوات المسلحة، والأمن السيبراني، والبنية التحتية، والموارد الطبيعية، والاعتمادات.
 
وشارك في اللقاء من الجانب المصرى المستشار حنفى جبالى رئيس مجلس النواب، وسامح شكري وزير الخارجية.
 
وصرح المستشار أحمد فهمي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن اللقاء شهد تأكيد عمق الشراكة الاستراتيجية الممتدة بين مصر والولايات المتحدة، وما يجمع بينهما من روابط وعلاقات تعاون وثيقة ومتشعبة.
 
وكشف المتحدث الرسمي أن اللقاء شهد أيضاً التباحث حول سبل استعادة وترسيخ السلم والأمن على المستوى الدولي، والتعامل مع التطورات ذات الصلة، إلى جانب المستجدات على الساحة الإقليمية وما تمر به المنطقة من أزمات، لاسيما فيما يتعلق بالتطورات الأخيرة في السودان. 
وفي ذلك السياق، أكد الرئيس أهمية تكثيف الجهود للتوصل إلى حلول سياسية للأزمات القائمة، بما يحافظ على وحدة الدول ويصون مقدرات شعوبها، ويمنع الانزلاق نحو الفوضى والدمار، مؤكداً بذل مصر أقصى الجهد لدفع مسار الحوار السياسي السلمي في السودان الشقيق ووقف إطلاق النار وحماية المدنيين من التداعيات الإنسانية للنزاع.

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