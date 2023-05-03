الداخلية تضبط 370 طن قمح حجبت عن التوريد

كتب: محمود عبد الراضى – محمد أبو ضيف

نجحت أجهزة وزارة الداخلية فى ضبط 370 طن أقماح محلية ومستوردة بحوزة مالك مطحن بالشرقية فى إطار مواصلة جهود مكافحة جرائم الاستيلاء على أموال الدعم

كانت أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بقطاع الأمن الاقتصادى قيام المدير المسئول عن مطحن كائن بدائرة قسم شرطة العاشر من رمضان بالشرقية، بإدخال القمح المحلى موسم 2023 فى إنتاج الدقيق الحر دون الحصول على تصريح مسبق من الجهات المعنية بقصد الحجب عن التوريد للموسم الحالى محققاً أرباح غير مشروعة.

عقب تقنين الإجراءات وبالاشتراك مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الشرقية والجهات المعنية تم استهداف المطحن المشار إليه وأمكن ضبط المذكور لقيامه بتخزين كمية قدرها ( 170 طن أقماح محلية – 200 طن أقماح محلية مخلوطة بأقماح مستوردة) محظور استخدامها لإنتاج الدقيق الحر أثناء موسم التسويق الحالى .. وبمواجهته اعترف بما نسب إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.