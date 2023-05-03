الاختلاف فى الرأي لا يفسد للوطن قضية.. غدا باليوم السابع

ينشر اليوم السابع فى عدد الغد من الجريدة المطبوعة مجموعة من الأخبار والتغطيات الهامة على رأسها "الرئيس السيسى فى كلمته بالحوار الوطنى: الاختلاف فى الرأي لا يفسد للوطن قضية.. أتطلع للمشاركة فى المراحل النهائية وأن يحقق الحوار نتائج ملموسة"

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- الرئيس السيسى: نتحاور معا لرسم ملامح جمهوريتنا الجديدة.. تعاظم التحديات التى تواجه الدولة على كل الأصعدة عزز من إرادتى على ضرورة الحوار الوطنى.. أمتنا المصرية تمتلك من القدرات والإمكانيات وإرادة العمل ما يجعلها فى مقدمة الأمم والدول

- ضياء رشوان: كل القضايا مطروحة والحوار ليس مؤسسة بديلة لمؤسسات الدولة الدستورية



- عمرو موسى: نعيش إنجازات رئيسية فى إصلاح الفكر الدينى وقضايا المرأة والشباب

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- حسام بدراوى: بلدنا تحتاج إلى حكم قوى وقواتنا المسلحة تستحق أن نحييها ونؤيدها

- الرئيس السيسى يستقبل وفدا رفيع المستوى من مجلس النواب الأمريكى ويؤكد: مصر تبذل أقصى الجهد لدفع مسار الحوار السياسى السلمى فى السودان.. الرئيس يشدد على أهمية تكثيف الجهود للتوصل إلى حلول سياسية للأزمات القائمة بما يحافظ على وحدة الدول ويصون مقدرات شعوبها ويمنع الانزلاق نحو الفوضى والدمار.. و«مكارثى»: واشنطن تؤكد تقديرها الكبير للقاهرة ودورها المحورى فى ترسيخ الأمن والاستقرار بالشرق الأوسط.. ويستقبل وزير دفاع اليمن ويؤكد مساندة مصر للجهود الرامية للتوصل لحل سياسى للأزمة اليمنية



- وزير الخارجية يؤكد لرئيس الكونجرس الأمريكى تطلع مصر لتعزيز علاقات الشراكة

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