استعدادا لـ"أبطال التحدى".. السباح محمد الحسينى يستقبل "فلافيو" بالورود

كتب محمود راغب

استقبل منذ قليل ، الفرعون المصرى السباح محمد الحسيني عابر المانش، السباح الإيطالي فلافيو لوكي "داون سندروم" بمطار القاهرة ، والذى جاء برفقة والدته تشيارا كالفيريا، استعدادا للمشاركة فى ملتقى أبطال التحدي المقرر إقامته الجمعة المقبل بين السباح المصري وعابر المانش محمد الحسيني، أحد أبطال ذوي الهمم ومتلازمة داون، والمتحدي للصعاب، السباح الإيطالي الداون سندروم "لافيو لوكي".

وكان فى استقبال السباح الإيطالى ووالدته ، برفقة السباح محمد الحسينى ، اطفال بأعلام مصر وإيطاليا مرتديين اللبس الفرعونى ، فيما أهدى السباح محمد الحسينى صديقه الايطالى ووالدته باقة من الورود .

وعبر السباح محمد الحسينى سباح المانش ، عن سعادته باستقبال السباح الإيطالى ووالدته قائلا: انتظرتك بشغف صديقى فلافيو فى مصر .. الرياضة تربية نفوس وليس جمع كؤوس فهى تجمع الشعوب سويا نحب بعض ونخاف على بعضنا البعض وسنتنافس سويا فى حب مصر وإيطاليا بأخلاق الفرسان .

الملتقى يأتى بتنسيق من جمعية بناة الوطن برئاسه المستشار أحمد فتحي، التى تولت التنسيق والسعى لتنظيم فاعلية وحدث هام يجمع السباحين الدوليين المصري و نظيره الإيطالي تحت اسم ملتقى أبطال التحدى بعنوان "الفرعون المصري و قيصر روما" ، وذلك تحت رعاية لوزارة التضامن الاجتماعي .

والملتقى يأتى تحت رعاية وزارة التضامن الاجتماعي والقنصلية الإيطالية بالأسكندرية، وتأتى للتأكيد علي أن مصر و إيطاليا تربطهم علاقات وطيدة وترابط قوى

و يعد الحدث لقاء للحضارات من بوابة الرياضه كوسيلة للحب والتعارف و الصداقة بين الشعوب ، وخصوصا أن هذا الحدث الأول من نوعه .

أولى فاعليات الملتقى يستضيفها مقر الاتحاد المصري للغوص والإنقاذ بمحافظة الإسكندرية، تحت عنوان الفرعون المصري وقيصر روما، برعاية وزارة التضامن الاجتماعي والقنصلية الإيطالية في الإسكندرية.