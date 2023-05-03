اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 03 مايو 2023 01:24 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

استعدادات انطلاق فعاليات الجلسة الافتتاحية لبدء جلسات الحوار الوطنى.. صور

الأربعاء، 03 مايو 2023 01:00 م
استعدادات انطلاق فعاليات الجلسة الافتتاحية لبدء جلسات الحوار الوطنى.. صور جلسات الحوار الوطني بقاعة مؤتمرات أرض المعارض
كتب محمد السيد الشاذلى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
 
ساعات قليلة تفصلنا عن بدء الجلسة الافتتاحية لانطلاق جلسات الحوار الوطني بقاعة مؤتمرات أرض المعارض، وسط مشاركة فعالة من جميع فئات الوطن.
 
ونشرت الصفحة الرسمية للحوار الوطنى، صورا من استعدادات الحوار الوطنى لانعقاد الجلسة الافتتاحية.
 
تنطلق بعد قليل، فعاليات الجلسة الافتتاحية لبدء جلسات الحوار الوطني"، بمشاركة واسعة وفعالة من مختلف القوى السياسية والنقابية والمجتمع الأهلى والشخصيات العامة والخبراء. 
 
يجتمع ممثلو جميع فئات المجتمع المصري على طاولة واحدة ضمن خطة الدولة للسير بخُطى ثابتة نحو الجمهورية الجديدة، ويعد انطلاق الجلسات النقاشية للحوار الوطني يمثل بداية مرحلة جديدة في مسيرة الحوار الوطني شعارها "مساحات مشتركة"، من أجل الوصول لمخرجات جدية تخدمُ الوطن والمواطن.
 
يشارك فى الجلسة الافتتاحية، أعضاء مجلس أمناء الحوار الوطنى، والمقررين والمقررين المساعدين باللجان، ومقدمى المقترحات بقضايا الحوار الوطنى، ومنظمات المجتمع المدنى، والإعلاميين وكتاب رأى، رؤساء الجامعات والمراكز البحثية، وأعضاء لجنة العفو الرئاسى، الشباب من القوى السياسية المختلفة، ورجال الدين، وأعضاء مجلس النواب والشيوخ، وأخرى.
 
وأكدت إدارة الحوار الوطنى أنه على مدار اجتماعات المرحلة التحضيرية، تلقى الحوار الوطني العديد من طلبات المشاركة واستقبل العديد من المقترحات والرؤى من مختلف القوى السياسية والنقابية، والمجتمع الأهلي والشخصيات العامة والخبراء وحتى المواطنين. 
 
جلسات الحوار الوطنى (1)
 
جلسات الحوار الوطنى (2)
 
جلسات الحوار الوطنى (3)
 
جلسات الحوار الوطنى (4)
 
جلسات الحوار الوطنى (5)
 
جلسات الحوار الوطنى (6)
 
جلسات الحوار الوطنى (7)
 
جلسات الحوار الوطنى (8)
 
جلسات الحوار الوطنى (9)
 
جلسات الحوار الوطنى (10)
 
جلسات الحوار الوطنى (11)
 
جلسات الحوار الوطنى (12)
 
جلسات الحوار الوطنى (13)
 
جلسات الحوار الوطنى (14)
 
جلسات الحوار الوطنى (15)
 
جلسات الحوار الوطنى (16)
 
جلسات الحوار الوطنى (17)
 
جلسات الحوار الوطنى (18)
 
جلسات الحوار الوطنى (19)
 
جلسات الحوار الوطنى (20)
 
جلسات الحوار الوطنى (21)
 
جلسات الحوار الوطنى (22)
 
جلسات الحوار الوطنى (23)
 
جلسات الحوار الوطنى (24)
 
جلسات الحوار الوطنى (25)
 
جلسات الحوار الوطنى (26)

 


الحوار الوطنى

جلسات الحوار الوطنى

فعاليات الحوار الوطنى

اخبار مصر

الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى



الموضوعات المتعلقة

لا خطوط حمراء.. عمرو درويش: الحوار الوطنى "شامل" ويعبر عن مصداقية الدولة

الأربعاء، 03 مايو 2023 11:11 ص

التعليم والصحة وتمكين الشباب أولويات الأحزاب فى «المحور المجتمعى».. فى المحطة الثالثة من ندوات «اليوم السابع» حول الحوار الوطنى.. مواجهة الزيادة السكانية ضرورة للنهوض بمصر.. والتعليم أساس التنمية

الأربعاء، 03 مايو 2023 12:01 م

أبرز الموضوعات على طاولة النقاش بالمحور الاقتصادى للحوار الوطنى.. إنفوجراف

الأربعاء، 03 مايو 2023 12:13 م

تعرف على أهداف ومبادئ الحوار الوطنى.. إنفوجراف

الأربعاء، 03 مايو 2023 12:29 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة