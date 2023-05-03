ارتفاع جماعى لمؤشرات البورصة بمستهل تعاملات جلسة نهاية الأسبوع

كتب هانى الحوتى

استهلت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، آخر جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات، وذلك بعدما أغلقت أمس على هبوط.

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.59% ليصل إلى مستوى 17401 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.53% ليصل إلى مستوى 3067 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.6% ليصل إلى مستوى 20818 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.54% ليصل إلى مستوى 7236 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.21% ليصل إلى مستوى 2989 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.35% ليصل إلى مستوى 4541 نقطة.

في السياق ذاته تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول أمس الثلاثاء، إذ باع مجلس إدارة شركتي بالم هيلز، والعربية لإدارة وتطوير الأصول 450 ألف سهم، 260 ألف سهم، على التوالي، وباعت إدارة شركتي العاشر من رمضان للصناعات الدوائية والمستحضرات تشخيصية-راميدا، وفوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية 334 ألف سهم، 100 ألف سهم، على التوالي، وباعت مجموعة مرتبطة بالشركة المصرية لنظم التعليم الحديثة 3 ملايين سهم.

فيما اشترى مجلس إدارة شركات بايونيرز بروبرتيز للتنمية العمرانية، والإسكندرية للغزل والنسيج (سبينالكس)، وجدوى للتنمية الصناعية، وبنك التعمير والإسكان، والعربية لإدارة وتطوير الأصول، وقناة السويس لتوطين التكنولوجيا عدد 115 ألف سهم، 118.3 ألف سهم، 110 آلاف سهم، 27.3 ألف سهم، 4.7 مليون سهم، 113 سهم، على التوالي، كما اشترى مساهم رئيسي بشركات الزيوت المستخلصة ومنتجاتها، ورواد السياحة-رواد، ومستشفى النزهة الدولي 100.2 ألف سهم، 40 ألف سهم، 621 سهم، على التوالي.