إزالة 87 حالة تعد على أراض الدولة فى حملات ببنى سويف

جاء ذلك خلال مناقشته لتقرير، أعده أحمد إبراهيم مدير أملاك الدولة ،وتضمن الإشارة إلى أنه قد تم" أمس " إزالة 19حالة تعد (3 حالة على مساحة 30 متر ولاية الري، 16 حالة على مساحة 12 قيراطا ) ليصل إجمالي ما تم إزالته ( منذ انطلاق المرحلة الأولى في 29 أبريل الماضي وحتى صباح اليوم الأربعاء) إلى 87 حالة تعد منها ( 53 حالة تعد بالبناء المخالف على مساحة 7394متر أملاك دولة 34 حالة تعد بزراعات غير جادة على مساحة فدان و3 قراريط ).
جدير بالذكر أن الموجة الحالية من من حملات الإزالة يتم تنفيذها على 3 مراحل متتالية، وبدأت "السبت الماضي "بالمرحلة الأولى والتي تستمر حتى19 مابو الجاري، تليها المرحلة الثانية في المدة من 27 مايو حتى 16 يونيو، على أن تختتم بالمرحلة الثالثة والأخير خلال الفترة من 24 يونيو إلى 14 يوليو المقبل.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة