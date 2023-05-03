إزالة 87 حالة تعد على أراض الدولة فى حملات ببنى سويف

أكد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف ،انتظام العمل في المرحلة الأولى من الموجة الـــ 21 لحملات إزالة التعديات التي بدأت "السبت الماضي"تحت إشراف اللجنة العليا لاستراد أراضى الدولة، ضمن الحملات التي تنفذها الحكومة للحفاظ على حقوق الدولة واسترداد حق الشعب، من خلال إزالة كافة التعديات،في إطار توجيهات القيادة السياسية بمواصلة جهود استرداد أراضى الدولة ومواجهة ظاهرة التعدي على أملاك الدولة والأراضى الزراعية والبناء المخالف.

جاء ذلك خلال مناقشته لتقرير، أعده أحمد إبراهيم مدير أملاك الدولة ،وتضمن الإشارة إلى أنه قد تم" أمس " إزالة 19حالة تعد (3 حالة على مساحة 30 متر ولاية الري، 16 حالة على مساحة 12 قيراطا ) ليصل إجمالي ما تم إزالته ( منذ انطلاق المرحلة الأولى في 29 أبريل الماضي وحتى صباح اليوم الأربعاء) إلى 87 حالة تعد منها ( 53 حالة تعد بالبناء المخالف على مساحة 7394متر أملاك دولة 34 حالة تعد بزراعات غير جادة على مساحة فدان و3 قراريط ).