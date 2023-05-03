إزالة 7 حالات تعد على أملاك الدولة بمساحة 1450 مترا فى القرنة.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

واصلت الأجهزة التنفيذية بمحافظة الأقصر، تنفيذ أعمال إزالة التعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة، ضمن الموجة الـ21 تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية بضرورة الحفاظ على أملاك الدولة وإزالة التعديات عليها وفرض هيبة الدولة على أراضيها، ومتابعة المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، بالتنسيق الكامل بين جميع جهات الولاية بالمحافظة والأجهزة المعنية لتنفيذ قرارات الإزالة لكافة التعديات بكل قوة وحزم.

وفي هذا السياق، شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة القرنة غرب الأقصر برئاسة حسام محمدين مهران رئيس المركز ، حملة مكبرة لإزالة التعديات، وأسفرت الحملة عن تنفيذ إزالة عدد 7 حالات تعدي بالبناء علي أراضي أملاك الدولة بالقرنه بإجمالي مساحة 1450 متر مربع.

وشارك في تك الحملة قيادات مديرية الأمن، ومصطفى جبريل وحجازي النحاس نائبا رئيس المركز، بالتنسيق مع رؤساء القرى، وإدارة التفتيش المالي والاداري، والإدارة الهندسية، وإدارة الأملاك والحملة الميكانيكية بالمركز، وتحررت المحاضر اللازمة لذلك، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

فيما الصدد قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الزينية، بالإشتراك مع كل من قرية المدامود بحرى والمدامود قبلي بتنفيذ عدد 2 قرار إزالة لتعديات على أرض أملاك الدولة، وذلك ضمن ملفات غير صالحة للتقنين (غير جادة ومرفوضة) على مساحة 2 فدان، ومساحة 68 فدان بإجمالى مساحة 70 فدان، وقاد الحملة العقيد أحمد الهوارى رئيس مركز ومدينة الزينية، ويوسف جلال نائب رئيس المركز، ومحمد إسماعيل مسئول الأملاك بالمركز، ويوسف محمود رئيس قرية المدامود قبلي، وسامي جاد الكريم سكرتير القرية، وعنتر هلالي رئيس قرية المدامود بحرى، ومكي عمر سكرتير القرية، وحسام العمدة من المتابعة الميدانية، بالإشتراك مع رجال مديرية أمن الأقصر ومركز شرطة طيبة، وتم تحرير المحاضر اللازمة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة.



إزالة 7 حالات تعدى على أملاك الدولة بالأقصر



إزالة 7 حالات تعدى على أملاك الدولة بمساحة 1450 متر



جانب من متابعة حملات إزالة التعديات بالقرنة



متابعة إزالة 7 حالات تعدى على أملاك الدولة



مدينة القرنة تنفذ إزالة 7 حالات تعدى على أملاك الدولة



