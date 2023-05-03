إزالة 122 حالة تعدي على الاراضى الزراعية وأملاك الدولة بالبحيرة

البحيرة - ناصر جودة

وجهت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة برفع درجة الإستعداد وإزالة كافة التعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة والالتزام بالقانون وعدم البناء المخالف نهائياً .

وشددت على التصدي بمنتهى القوة لأي مخالفة بناء وإزالتها على الفور واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين والتى قد تصل عقوبتها إلى الحبس وذلك حفاظاً على الرقعة الزراعية وحق الدولة.

وأوضحت نائب المحافظ أن فرق المتغيرات المكانية تعمل على مدار الساعة بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية لرصد كافة أعمال البناء المخالف ومحاولات استغلال البعض فترة الاجازات الرسمية للتعدى على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة .

وفى هذا السياق قامت الوحدات المحلية بمدن ومراكز المحافظة بتنفيذ 122 قرار إزالة وإيقاف أعمال مخالفة على مساحة 12137 مترًا وذلك ضمن الموجة 21 للإزالات بالبحيرة

وتضمنت القرارات إزالة مبانى و أسوار طوليه وعرضيه بالطوب الأبيض والمون الأسمنتية ومبانى وشدات خشبيه وتشوينات وحفر لعمل قواعد وسملات.



