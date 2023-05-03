وجاء في بيان لوزير الخارجية الأمريكي أنتونى بلينكن أن الولايات المتحدة تواصل التعاون مع تركيا لمكافحة تمويل الجماعات الإرهابية التي تنشر العنف وعدم الاستقرار في المنطقة، وفقا لبيان صدر اليوم الأربعاء على الموقع الرسمي للخارجية الأمريكية.

وتابع البيان أن الولايات المتحدة وتركيا فرضتا عقوبات على شخصين ميسرين ماليين لجماعتين إرهابيتين مدرجتين على لوائح العقوبات، ألا وهما هيئة تحرير الشام وكتيبة التوحيد والجهاد اللتين تعملان في سوريا.

وقامت وزارة الخزانة والمالية ووزارة الخارجية التركيتان بالتزامن مع ذلك بتجميد أصول هذين الداعمين الإرهابيين، وهما عمر الشيخ وكوبيلاى سارى، وفقا للبيان.

وأوضح البيان أن عمليات الإدراج التي نقوم بها تأتي بعد الإجراء الأمريكي-التركي المشترك يوم 5 يناير الماضي والذي عطل عناصر حاسمة من شبكة تيسير مالية رئيسية لتنظيم داعش.

وأفاد البيان يشدد الإجراء الذي نتخذه اليوم على التزامنا بالتعاون مع شركائنا الأتراك لإضعاف شبكات التمويل الإرهابية عبر المنطقة، وأن الولايات المتحدة ستواصل اتخاذ إجراءات تعطل تدفق الأموال للجماعات الإرهابية في مختلف أنحاء العالم.

