اليوم السابع
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30 ثانية.. سكان قرية إسبانية ينهون التصويت بالانتخابات المحلية فى زمن قياسى

الإثنين، 29 مايو 2023 11:40 ص
30 ثانية.. سكان قرية إسبانية ينهون التصويت بالانتخابات المحلية فى زمن قياسى نتائج التصويت
كتبت شيماء عبد المنعم

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صوتت قرية إسبانية بأكملها، فى أقل من 30 ثانية، وذلك فى الانتخابات المحلية نهاية هذا الأسبوع، وحسب ما نشر موقع bbc، حطم الناخبون السبعة المسجلون فى قرية فيلارويا، وهى قرية صغيرة فى مقاطعة لاريوخا، الرقم القياسى السابق الذى بلغ 32 ثانية.

وقال رئيس البلدية الحالى سلفادور بيريز، والذى يتولى المنصب منذ عام 1973، لوسائل إعلام إسبانية: "لا أعرف إن كنت سأحصل على جميع الأصوات السبعة، لكن من شبه المؤكد أننى سأفعل".

نتائج التصويت
نتائج التصويت

وأضاف بيريز أن سكان فيلارويا "مدربون جيدا" ومستعدون للإدلاء بأصواتهم بمجرد فتح صناديق الاقتراع، وبعد 29 ثانية و52 جزء من الثانية، أصبحت فيلارويا أول منطقة فى إسبانيا تنهى التصويت.

وحسبما نقلت "bbc" عن بيريز، فإن مواطنى قريته مدفوعين بشعور من التنافس مع قرية اسبانية أخرى وهى إيلان دى فاكاس فى كاستيلا لا مانشا، التى لديها ثلاثة ناخبين مسجلين فقط، ويُنظر إلى الانتخابات المحلية فى إسبانيا على أنها اختبار تجريبى للانتخابات البرلمانية المقرر إجراؤها فى نهاية العام.


قرية اسبانية

التصويت الانتخابي

قرية فيلارويا

انتخابات فى اسبانيا



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