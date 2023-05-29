وكيل تعليم المنوفية يتابع لجان تقدير درجات الإعدادية العامة بالمنوفية

المنوفية - محمد فتحى

تابع اليوم الإثنين الدكتور محمود الفولى مدير مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني بالمنوفية، لجان تقدير الدرجات للشهادة الإعدادية 2023 في تصحيح مادتي "العلوم واللغة الإنجليزية" بمدرسة المساعي الثانوية العسكرية بشبين الكوم ، ومادتي "الرياضيات والدراسات الاجتماعية" بمدرسة الشهيد أحمد عبد الرحيم السرسي" الثانوية القديمة" بنات بشبين الكوم ،حيث اطمأن "الفولي" على انتظام سير العمل بمقار هذه اللجان والتابعين لكنترول المنوفية الرئيسي، وأشار بأن العمل يسير على قدم وساق، والجميع في تكاتف مستمر في بذل الجهود لصالح أولادنا وبناتنا من الطلاب والطالبات.

كما اطمأن على انضباط سير لجان التصحيح والتزام الجميع بالقواعد المنظمة لأعمال تقدير الدرجات في الشهادة الاعدادية العامة ، وتأكد من توافر الأجواء المناسبة لقيام المصححين والمراجعين بعملهم، كما شدد "الفولي" على ضرورة التأنى وتحرى الدقة عند التصحيح والمراجعة لكل جزئيات كراسة الإجابة وتقدير الدرجات لإعطاء كل طالب حقه.

وشدد على الالتزام بتعليمات رئيس لجنة التقدير، وعلى تنفيذ التعليمات الأمنية وعدم اصطحاب المحمول، والالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية وعدم التدخين نهائياً ومنع شُرب كافة المشروبات داخل اللجنة، والاهتمام بنظافة مقار اللجان يوميٱ وتوفير التهوية والإضاءة الجيدة.

وقد رافقه محمد صحصاح، مدير عام التعليم العام بالمديرية وأحمد أبو جريدة، المُشرف العام على تقدير الدرجات للشهادة الإعدادية العامة.