وتخرج الفقيد في كلية الآداب جامعة القاهرة قسم اللغة الإنجليزية عام 1954 والتحق بالعمل في وكالة أنباء الشرق الأوسط عام 1958، وتدرج في العمل بمناصب الوكالة المختلفة حتي أصبح نائبا لرئيس التحرير ثم عين مديرا لمكتب الوكالة في باريس ثم رئيسا للمكتب الإعلامي بسفارة مصر في باريس ثم مستشارا إعلاميا لمصر في أوروبا ومقره باريس.

وقام بتغطية المؤتمرات والأحداث المهمة في فرنسا وعدد من العواصم الأوربية للإذاعة والتلفزيون المصري وكانت رسائله الإعلامية اليومية المتميزة من باريس تنقل صورة لأهم الأحداث في العاصمة الفرنسية.

ويقام العزاء بمسجد الشرطة بمدينة أكتوبر بعد باكر الأربعاء.



