وذكرت قناة (روسيا اليوم) الإخبارية أنه من المقرر أن يلتقي لافروف مع قيادة البلاد، في رابع زيارة يقوم بها للقارة الإفريقية خلال عام.

وتعد هذه رابع زيارة يقوم بها وزير الخارجية الروسي للقارة الإفريقية خلال عام، فقد زار في يوليو الماضي مصر وأوغندا وجمهورية الكونغو ثم عقب ذلك توجه إلى جنوب إفريقيا وإسواتيني وأنجولا وإريتريا ومالي وموريتانيا .

ومن المقرر أن تستضيف سان بطرسبورج في يوليو القادم القمة الثانية والمنتدى الاقتصادي الروسي الإفريقي .