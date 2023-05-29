وزارة الكهرباء: الاحتياطى بالشبكة يتخطى نصف احتياجات المواطنين

كتبت رحمة رمضان

كشف الدكتور أيمن حمزة المتحدث باسم وزارة الكهرباء و الطاقة المتجددة ، أن الأحمال على الشبكة القومية للكهرباء تخطت الـ30 ألف ميجا وات ولم يلجأ مركز التحكم القومي لتخفيف الأحمال، كاشفا أن هناك 16 ألفًا و305 ميجاوات وهو ما يمثل أكثر من نصف احتياجات المواطنين.

وقال حمزة فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع" أن قطاع الكهرباء اتخذ العديد من الإجراءات للتغلب على مشكلة انقطاع التيار الكهربائى والذى بلغ ذروته في صيف 2014 ، حيث تمكنت من التغلب على هذه المشكلة نهائياً ابتداء من يونيو 2015 ، ولم تشهد مصر أى انقطاعات نتيجة تخفيف الأحمال منذ ذلك الوقت.

وأوضح حمزة أن الإجراءات التى اتخذها القطاع للتغلب على أزمة انقطاع التيار الكهربائى، أن قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة المصرى وظف المنهج العلمى في البحث والتحليل لدراسة مشكلة تكرار الانقطاعات والتعرف على أسبابها الجذرية ووضع الحلول الملائمة لها وفقاً لأهداف مرحلية قابلة للتنفيذ، وقد تم ذلك من خلال خطة طموحة وعاجلة حيث تم إضافة 6882 ميجاوات حتى نهاية عام 2015 منها حوالى 3636 ميجاوات كخطة عاجلة بالإضافة إلى استكمال تنفيذ مشروعات إنتاج الكهرباء بإجمالى 3250 ميجاوات من محطات الخطة الخمسية.