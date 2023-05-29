اليوم السابع
Ads
الإثنين، 29 مايو 2023 05:33 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عالمية

وزارة الدفاع اليابانية: "أمرنا بالتحضير لتدمير أي صاروخ كوري شمالي"

الإثنين، 29 مايو 2023 05:10 ص
وزارة الدفاع اليابانية: "أمرنا بالتحضير لتدمير أي صاروخ كوري شمالي" الجيش اليابانى
وكالات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قال وزارة الدفاع اليابانية: "أمرنا بالتحضير لتدمير أي صاروخ كوري شمالي، وجاء ذلك  للرد على خطط بيونج يانج لإطلاق قمر صناعي"

من جانبه قال رئيس الوزراء الياباني: "إطلاق كوريا الشمالية لأي صاروخ حتى لو كان قمرا صناعيا هو انتهاك خطير لقرار مجلس الأمن الدولي".

من ناحية أخرى، أبلغت كوريا الشمالية اليابان بخطتها لإطلاق قمر صناعي خلال الفترة ما بين 31 مايو و11 يونيو، حسبما أفاد تقرير إعلامي ياباني اليوم الاثنين، في الوقت الذي يستعد فيه النظام الكوري الشمالي لوضع أول قمر صناعي للتجسس العسكري في مداره.

 

وذكرت وكالة أنباء كيودو اليابانية أن كوريا الشمالية أبلغت الحكومة اليابانية بخطتها لإنشاء منطقة بحرية خطرة خلال الفترة المذكورة.

 


وزارة الدفاع اليابانية

اليابان

كوريا الشمالية

نووي كوريا



الموضوعات المتعلقة

كوريا الجنوبية تكثف جهودها للفوز بمقعد في مجلس الأمن الدولي

الأحد، 28 مايو 2023 10:31 ص

مصر تطبق منظومة متكاملة لإدارة المخلفات فى المحافظات.. تستهدف القضاء على تراكم القمامة ومواجهة التغير المناخى.. الاستعانة بخبرات عالمية وتكنولوجيا حديثة من كوريا.. و3 مصانع لإعادة التدوير البداية

الأحد، 28 مايو 2023 12:00 ص

رئيس وزراء اليابان يرغب فى مفاوضات مع زعيم كوريا الشمالية

السبت، 27 مايو 2023 07:18 م

رئيس جهاز شئون البيئة من كوريا الجنوبية: مصر تهتم كثيرا بالتحول نحو الاقتصاد الأخضر

الجمعة، 26 مايو 2023 03:18 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة