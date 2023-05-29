وكالات

قال وزارة الدفاع اليابانية: "أمرنا بالتحضير لتدمير أي صاروخ كوري شمالي، وجاء ذلك للرد على خطط بيونج يانج لإطلاق قمر صناعي"

من جانبه قال رئيس الوزراء الياباني: "إطلاق كوريا الشمالية لأي صاروخ حتى لو كان قمرا صناعيا هو انتهاك خطير لقرار مجلس الأمن الدولي".

من ناحية أخرى، أبلغت كوريا الشمالية اليابان بخطتها لإطلاق قمر صناعي خلال الفترة ما بين 31 مايو و11 يونيو، حسبما أفاد تقرير إعلامي ياباني اليوم الاثنين، في الوقت الذي يستعد فيه النظام الكوري الشمالي لوضع أول قمر صناعي للتجسس العسكري في مداره.

وذكرت وكالة أنباء كيودو اليابانية أن كوريا الشمالية أبلغت الحكومة اليابانية بخطتها لإنشاء منطقة بحرية خطرة خلال الفترة المذكورة.