موجز اقتصاد اليوم الاثنين 29-5-2023.. عيار 21 يتراجع إلى 2340 جنيه

كتب: مدحت عادل

نشر موقع اليوم السابع اليوم الأثنين 29-5-2023، مجموعة من الأخبار الاقتصادية الهامة، ومن أهمها تراجع أسعار الذهب اليوم في مصر بمستهل تعاملات الأسبوع بحوالي 20 جنيها وبدأ الهبوط اليوم لمستوى 2340 جنيها للجرام عيار 21، بالإضافة إلى أخبار اقتصادية أخرى نعرضها وفقا لما يلي:

أسعار الذهب تنخفض 20 جنيها فى مستهل تعاملات الأسبوع وعيار 21 يسجل 2340 جنيها للجرام

تراجعت أسعار الذهب اليوم في مصر مستهل تعاملات الأسبوع بحوالي 20 جنيها وبدأ الهبوط اليوم لمستوى 2340 جنيها للجرام عيار 21 ويأتي هذا في ظل الضغط السلبي الواقع على أسعار الأونصة عالمياً، بالإضافة إلى ترقب الأسواق للأوضاع في السوق المصري، وسجل جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعاً اليوم الاثنين 2340 جنيها للجرام، بينما سجل الجنيه الذهب 18720 جنيها.

وزير البترول: ننفذ حاليا مشروعات استراتيجية هامة بمجالى التكرير والبتروكيماويات

أكد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية أن قطاع البترول ينفذ حالياً عدة مشروعات استراتيجية هامة فى مجالى التكرير والبتروكيماويات تهدف إلى زيادة الطاقة الانتاجية من المنتجات البترولية والتوسع فى صناعات القيمة المضافة وتحقيق أقصى استفادة ممكنة من ثروات مصر الطبيعية.

ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة بختام تعاملات جلسة الاثنين

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الإثنين، بارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين والعرب، فيما مالت تعاملات الأجانب للبيع، وسط تداولات تجاوزت 2 مليار جنيه، وربح رأس المال السوقي 4 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 1.119 تريليون جنيه.

جمال الدين: جاهزية تامة للمنطقة الاقتصادية لاستقبال الصناعات "صديقة البيئة"

شهدت هونج كونج المحطة الأخيرة لجولة رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس والوفد المرافق له لجمهورية الصين الشعبية، اجتماعات مكثفة مع كبرى الشركات العالمية العاملة في مجالات متنوعة ما بين الطاقة النظيفة، والحلول الرقمية، وصناعة السيارات، وغيرها.

المالية: إصدار المرحلة الثالثة لمنظومة توحيد معايير احتساب ضريبة الأجور والمرتبات

أصدر الدكتور محمد معيط وزير المالية قرارًا رقم (251) لسنة 2023 بإلزام عدد 327 من الجهات / الشركات الواردة بالكشوف المرفقة بهذا القرار بالمرحلة الثالثة لمنظومة توحيد أسس ومعايير احتساب ضريبة الأجور والمرتبات، اعتبارًا من 15 أغسطس 2023.

سعر الدولار اليوم الاثنين 29-5-2023 أمام الجنيه المصرى

ننشر سعر الدولار أمام الجنيه المصري خلال التعاملات الصباحية اليوم الاثنين 29-5-2023 بالبنوك العاملة في مصر، مسجلا فى البنك الأهلي المصري، وبنك مصر سعر 30.75 للشراء، 30.85 جنيه للبيع، ومتوسط سعر الصرف فى البنك المركزى المصرى سجل 30.83 جنيه للشراء، 30.93 جنيه للبيع.

6 أشهر مهلة مجانية للمشروعات والوحدات الصناعية وخصم 75% على الغرامات

قررت الهيئة العامة للتنمية الصناعية برئاسة المهندس محمد عبد الكريم استمرار العمل بالقرار رقم 133/ 2023 والخاص بمنح حوافز وتيسيرات للمشروعات المخصص لها أراضي ووحدات صناعية، ومد فترة تقدم المستثمرين 3 شهور جديدة للحصول علي التيسيرات الواردة بالمادة الثانية من القرار.

أسعار النفط تسجل 77.56 دولار لبرنت 73.34 دولار للخام الأمريكي

سجلت أسعار النفط اليوم الإثنين 77.56 دولار للبرميل للعقود الآجلة لخام القياس العالمى برنت، كما سجلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكى 73.34دولار، حيث واصلت أسعار النفط ارتفاعها فى بداية التعاملات الأسبوعية.