اليوم السابع
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محافظ كفر الشيخ: توريد 177 ألفًا و97 طن و393 كيلو جرام قمح بـ22 موقعًا

الإثنين، 29 مايو 2023 08:50 ص
محافظ كفر الشيخ: توريد 177 ألفًا و97 طن و393 كيلو جرام قمح بـ22 موقعًا توريد القمح
كفر الشيخ- محمد سليمان

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 أكد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، أن 22 موقعا ما بين صوامع وشون استلمت، حتى صباح اليوم الاثنين، 177 ألفا و97 طن و393 كيلو، وهذه المواقع تابعة للجهات المسوقة التابعة لكل من الشركة المصرية للصوامع والبنك الزراعى المصرى وقطاع مطاحن كفر الشيخ.

وأضاف نور الدين،  في بيان له، أن هناك متابعة مستمرة على مدار الساعة خلال فترة الاستلام اليومية، حيث تم تشكيل غرفة عمليات مركزية  برئاسة المحاسب عماد عبد الغني حبيب، وكيل وزارة التموين، لمتابعة تلك المواقع  خلال موسم التوريد والمرور عليها، وحل أى مشكلات قد تواجه بعضها،مشدداً على انتظام صرف مستحقات المزارعين والموردين بما لا يتجاوز الفترة المقررة.

 

 


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