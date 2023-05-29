مجلس الأمن الدولي يستعرض تقرير للأمين العام والملف الإنساني في سوريا

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يعقد مجلس الأمن الدولي، غدا الثلاثاء، جلسة عامة؛ لاستعراض واعتماد التقرير السنوى للأمين العام عن الفترة من الأول من يناير وحتى 31 ديسمبر 2022، وأنشطة وبرامج الأمم المتحدة المنفذة في كافة مناطق العالم وجهودها لحل الأزمات في مناطق الصراعات المتأججة في العالم.



كما يعقد المجلس، غدا، جلسة تصويت على مشروعي قرارين الأول يتعلق بتمديد بعثة المساعدة الأممية العاملة في العراق، والثاني يتعلق بتمديد العمل بإجراءات الأمم المتحدة العقابية ضد جنوب السودان المنصوص عليها في القرار الأممي رقم 2206، بما في ذلك تمديد حظر توريد الأسلحة لجنوب السودان، وكذلك تمديد مهمة عمل لجنة الخبراء المعنيين بالعقوبات التابعين للأمم المتحدة، فيما يخص جنوب السودان.



ويشهد مجلس الأمن الدولي، مساء غد، أيضا جلسة مشاورات مغلقة حول المخاطر الإنسانية والأمنية التي يتعرض لها عمال الإغاثة والوكالات الأممية في سوريا، وأوضاع اللاجئين على الأراضي السورية، وسيتحدث في الجلسة المبعوث الأممي الخاص لسوريا جيير بترسون، ومدير الأنشطة والعمليات فى المفوضية السامية للاجئين بالأمم المتحدة ادم وسورنو، وإلى جانبهما ممثلون عن منظمات العمل الأهلي والمجتمع المدني العاملون على الساحة السورية.



كما سيعقد مجلس الأمن الدولي، بعد غد الأربعاء، جلسة خاصة؛ لاستعراض ملف مفاعل زبوروجيا الأوكراني لإنتاج الطاقة من الطاقة النووية والتهديدات التي يتعرض لها نتيجة العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، وذلك بناء على طلب انعقاد عاجل تقدمت به الإكوادور وفرنسا، وتم إدراج نقاش هذا الملف تحت باب "مهددات السلم والأمن الدولي"، وسيقدم المدير العام لوكالة الطاقة الذرية الدولية رافائيل جروسي إفادته الفنية لهذا الملف.