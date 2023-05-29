وذكر خفر السواحل الفلبيني - حسبما نقلت قناة "إيه بي إس-سي بي إن" الفلبينية في نشرتها الناطقة بالإنجليزية - أنه سيتم إجراء التدريبات مع خفر السواحل الأمريكي والياباني في المياه الواقعة قبالة منطقة "ماريفيليس" بمقاطعة "باتان" فى الفترة من 1 إلى 7 يونيو المقبل.

وأضاف خفر السواحل أن التدريبات البحرية ستعزز قابلية التشغيل البيني من خلال تدريبات الاتصال وتدريبات المناورة وتدريبات التصوير والتدريب على تطبيق القانون البحري والبحث والإنقاذ.

ومن المقرر أن تنشر الفلبين 4 من سفنها خلال هذه التدريبات وهي "بي أر بي ميلكورا أكوينو" و"بي أر بي جابرييلا سيلانج" و" بي أر بي بوراكاي" وسفينة استجابة متعددة الأدوار بطول 44 مترا.

وسيرسل خفر السواحل الأمريكي والياباني سفينتي "يو إس سي جي سي ستراتون" و"أكيتسوشيما" للمشاركة في التدريبات المقررة.

ومن المقرر إقامة مراسم وصول للترحيب بالوحدات الأمريكية واليابانية في أول يونيو المقبل بالرصيف 15 في ميناء جنوب مانيلا وسيمثل هذا الحدث أيضا بداية التدريبات.