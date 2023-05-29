اليوم السابع
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الإثنين، 29 مايو 2023 10:30 م
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قطع المياه عن قرى بنى سويف لتطهير محطة براوة غدا.. اعرف التفاصيل

الإثنين، 29 مايو 2023 09:00 م
قطع المياه عن قرى بنى سويف لتطهير محطة براوة غدا.. اعرف التفاصيل إنقطاع المياه
بنى سويف هانى فتحى

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أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى ببني سويف، أنه تقرر قطع المياه عن قرى "براوة ، دير براوة ، منشية الحاج مركز اهناسيا غدا الثلاثاء، لمدة 12 ساعة من 8 صباحا حتى 8 مساء، وذلك للقيام بأعمال التطهير الدورية بمحطة براوة.
 
وتتقدم الشركة باعتذارها عن قطع المياه خلال الفترة المذكورة ، بسبب أعمال التطهير اللازمة بالمحطة لضمان انتظام تقديم الخدمة، مناشدة المواطنين، وأصحاب المخابز وكافة المنشآت الحيوية تدبير إحتياجاتهم الأساسية من المياه خلال تلك الفترة، ومنوهة عن قيامها بتدبير سيارات مياه شرب نقية عند الحاجة إليها، مع التأكيد على الاتصال من أى تليفون أرضى على الخط الساخن (125) حال وجود شكوى في هذا الشأن.
 
 

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