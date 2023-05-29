طلاب إعلام الأزهر يدشنون فيلما وثائقيا عن القمح بعنوان "الذهب الأصفر"

كتب ـ لؤى على

أنتج مجموعة من طلاب الفرقة الرابعة بقسم الإذاعة والتليفزيون بكلية الإعلام جامعة الأزهر فيلما وثائقيا قصيرا عن الذهب الأصفر تمهيدًا للمشاركة من خلاله في مشاريع التخرج التي ينفذها طلاب البكالوريوس كل عام في مختلف أقسام الكلية.

ويهدف مشروع التخرج الذي يحمل طلاب "الذهب الأصفر" إلى تعزيز الوعي بأهمية قطاع الزراعة والصناعات الغذائية في الاقتصاد المصري، بالإضافة إلى إبراز الجهود التي يبذلها العاملون في هذه الصناعات الغذائية والتأكيد علي أهمية دور الفلاحين الذين يزرعون ويحصدون القمح، بالإضافة إلى دور الدولة في مساعدة الفلاحين و تخزين محصول القمح السنوي و صناعة الغذاء.

كما يهدف الفيلم الوثائقي "الذهب الأصفر" أحد مشاريع تخرج طلاب قسم الإذاعة والتليفزيون إلى إبراز دور العاملين في صناعة الخبز وتلبية احتياجات المجتمع المصري للغذاء الصحي، ويلقي الضوء على أهمية القمح باعتباره غذاء العالم ومحصولا استراتيجيا مهما.

"الذهب الأصفر" الفيلم الوثائقي القصير وأحد مشاريع تخرج طلبة قسم الإذاعة والتليفزيون بكلية الإعلام جامعة الأزهر، من إخراج إسلام محمود عبدالحفيظ تصوير عبدالرحمن صلاح ومساعد تصوير عبد الرحمن سيد ومساعد مخرج محمد الهادي ومونتاج أحمد خالد محمد وسيناريو سمير مدحت واسامه ربيع ومحمد يحيي المشروع تحت إشراف دكتور أبو بكر واكد.