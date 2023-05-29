اليوم السابع
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الإثنين، 29 مايو 2023 07:29 م
أكرم القصاص
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ضبط 320 كيلو لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمى بمركز طامية بالفيوم

الإثنين، 29 مايو 2023 06:43 م
ضبط 320 كيلو لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمى بمركز طامية بالفيوم اللحوم المضبوطة
الفيوم - رباب الجالي

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أعلنت محافظة الفيوم عن ضبط 320 كيلوجراما من اللحوم، غير صالحة للاستهلاك الآدمى بمركز طامية، وذلك خلال حملة تفتيشية مشتركة بين مسئولى مديرية الطب البيطرى، ومسئولى مديرية التموين، وبالتنسيق مع مباحث التموين بالفيوم.

قال الدكتور محمد التونى معاون المحافظ، المتحدث الرسمى لمحافظة الفيوم، أن تلك الحملات تأتى تنفيذاً لتوجيهات الدكتور أحمد الأنصارى محافظ الفيوم، بتكثيف الحملات الرقابية على الأسواق ومحال الجزارة والمطاعم ومنافذ بيع اللحوم للتأكد من مطابقة المعروض من السلع الغذائية واللحوم للاشتراطات الصحية، حفاظاً على الصحة العامة للمواطنين ووقايتهم من الأمراض.

وأضاف، أن مديرية الطب البيطرى بالتنسيق مع إدارة تموين طامية، وبالتعاون مع مباحث التموين، قد تمكنت من ضبط 320 كجم من اللحوم، وبتوقيع الكشف الطبى البيطرى الظاهرى عليها تبين أنها غير مختومة بختم المجازر، وأن اللحوم بها تغير فى اللون وغير متماسكة القوام، وتنبعث منها رائحة كريهة دليل على عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمى، مشيراً إلى أنه تم التحفظ على المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونى حيالها.


اللحوم الفاسدة

مديرية التموين بالفيوم

الفيوم

محافظة الفيوم



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