رفع جميع عربات البوفيه من القطارات الروسية ثالثة مكيفة بداية من اليوم

كتب سيد الخلفاوى

قررت هيئة السكة الحديد رفع جميع عربات البوفيه الروسية ذات الدرجة الثالثة تهوية ديناميكية من على القطارات الروسية ثالثة مكيفة بداية من اليوم، ليصبح تركيب القطار مكون من جرار و8 عربات روسية ثالثة مكيفة وعربة توليد القوى.

وذلك اعتبارا من 29/5/2023 يتم رفع العربة من قطارات

على قطار 3009 القاهرة الإسكندرية

وقطار 3006 الإسكندرية اسوان

وقطار 3023 القاهرة الإسكندرية

وقطار 890 القاهرة سوهاج

وقطار 872 القاهرة أسيوط

وقطار 978 القاهرة أسيوط

وقطار 979 أسيوط القاهرة

وقطار 2012 القاهرة اسوان

واعتبارا من يوم 30/5 يتم رفع العربة من قطارات

على قطار 3007 اسوان الإسكندرية

وقطار 3008 الإسكندرية اسوان

وقطار 891 سوهاج القاهرة

وقطار 871 أسيوط القاهرة

وقطار 2013 اسوان القاهرة

واعتبارا من يوم 31/5 يتم رفع العربة من قطارات

على قطار 3024 الإسكندرية القاهرة

وقطار 3025 اسوان القاهرة