رفع جميع عربات البوفيه من القطارات الروسية ثالثة مكيفة بداية من اليوم

قررت هيئة السكة الحديد رفع جميع عربات البوفيه الروسية ذات الدرجة الثالثة تهوية ديناميكية من على القطارات الروسية ثالثة مكيفة بداية من اليوم، ليصبح تركيب القطار مكون من جرار و8 عربات روسية ثالثة مكيفة وعربة توليد القوى.
وذلك اعتبارا من 29/5/2023 يتم رفع العربة من قطارات
على قطار 3009 القاهرة الإسكندرية
وقطار 3006 الإسكندرية اسوان
وقطار 3023 القاهرة الإسكندرية
وقطار 890 القاهرة سوهاج
وقطار 872 القاهرة أسيوط
وقطار 978 القاهرة أسيوط
وقطار 979 أسيوط القاهرة
وقطار 2012 القاهرة اسوان
واعتبارا من يوم 30/5 يتم رفع العربة من قطارات
على قطار 3007 اسوان الإسكندرية
وقطار 3008 الإسكندرية اسوان
وقطار 891 سوهاج القاهرة
وقطار 871 أسيوط القاهرة
وقطار 2013 اسوان القاهرة
واعتبارا من يوم 31/5 يتم رفع العربة من قطارات
على قطار 3024 الإسكندرية القاهرة
وقطار 3025 اسوان القاهرة
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