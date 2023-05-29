اليوم السابع
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الإثنين، 29 مايو 2023 10:58 ص
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حجز عامل على لاتهامه بإشعال النار بأبواب شقق أشقائه بسبب الميراث فى أوسيم

الإثنين، 29 مايو 2023 10:58 ص
حجز عامل على لاتهامه بإشعال النار بأبواب شقق أشقائه بسبب الميراث فى أوسيم محكمة - أرشيفية
كتب ـ أحمد إسماعيل

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قررت النيابة العامة بالجيزة حجز عامل على ذمة تحريات المباحث الجنائية لاتهامه بإشعال النار بأبواب شقق أشقائه بسبب الميراث فى أوسيم، ومن المقرر أن تستمع النيابة إلى أقوال عدد من شهود عيان الواقعة والمجنى عليهم للوقوف على أسباب وملابسات الواقعة.
 
ألقى رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، القبض على عامل متهم بإشعال النار بأبواب شقق أشقائه، نتيجة خلافات متعلقة بالميراث في أوسيم، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق. 
 
ورد بلاغ لمديرية أمن الجيزة، يفيد تورط أحد الأشخاص في إشعال النار، بأبواب شقق خاصة بأشقائه في أوسيم، وبإجراء التحريات تبين أن المتهم ارتكب الواقعة، نتيجة خلافات بينه وأشقائه، متعلقة بالميراث، وألقى رجال المباحث القبض على المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاهه وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق والتي أمرت بما سبق.
 

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