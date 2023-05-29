بلدة "ناجي" اليابانية سر حماية "الاقتصاد الشاب" وزيادة الإنجاب

كتبت رباب فتحى

تحت عنوان " قرية تشهد زيادة مواليد.. هل تصبح ناجي سر زيادة السكان فى اليابان؟"، ألقت صحيفة "الجارديان" البريطانية الضوء على بلدة "ناجي" التي تقع غرب اليابان، وقالت رغم تمتع المدينة بالجبال والغابات وحقول الأزر الممتدة والمناظر الجميلة والإنتاج الزراعى الوافر، إلا أن أهم ما يميزها هو إنتاجها لم تفتقر إليه باقى البلاد، وهم الأطفال.

واعتبرت الصحيفة أن مدينة "ناجي" تتحدى معدل المواليد المنخفض بعناد في اليابان، حيث ارتفع معدل الخصوبة بأكثر من الضعف من 1.4 إلى 2.95 في عام 2019 ، وانخفض بشكل طفيف إلى 2.68 في عام 2021 - أي أكثر من ضعف المعدل الوطني البالغ 1.3 ، أو عدد الأطفال الذين يمكن أن تتوقع المرأة إنجابها في حياتها.

ووسط تحذيرات من رئيس الوزراء اليابانى ، فوميو كيشيدا ، من أن انخفاض معدل المواليد في اليابان يهدد قدرتها على العمل كمجتمع ، ربما وجد سكان البلدة البالغ عددهم 5700 الإجابة.

واعتبرت الصحيفة أن ارتفاع معدل المواليد هو نتيجة عقدين من المبادرات المحلية المصممة لجعل هذه المدينة الزراعية مدينة فاضلة لتربية الأطفال وربما يوقف الاتجاه الديموغرافي الذي ، وفقًا لأحدث توقعات حكومية ، سيخفض عدد سكان اليابان من 125 مليون اليوم إلى 87 مليونًا في عام 2070. ومع انخفاض عدد السكان ، يترافق مع انكماش الاقتصاد ، وضغط هائل على الأسر والقوى العاملة المثقلة بالأعباء.

واكتسبت ناجي لقب "المدينة المعجزة" في اليابان من خلال مجموعة من الحوافز المالية السخية ، وكما اكتشفت صحيفة "الجارديان" خلال زيارة حديثة ، من خلال إشراك كل فرد من أفراد المجتمع في تنشئة سكانه الصغار.