بروتوكول بين المركز الإقليمى ومستشفى الفيوم لتوفير الدم مجانا إلى المرضى

الفيوم رباب الجالى

شهد الدكتور أحمد الأنصارى محافظ الفيوم، توقيع بروتوكول تعاون بين المركز الإقليمى لنقل الدم بالفيوم، ويمثله الدكتور عبدالله محمد عقيلة مدير المركز، ومستشفى الفيوم العام، ويمثلها الدكتور محمد مصطفى الدمرداش مدير المستشفى، وذلك بغرض توفير كميات كبيرة من أكياس الدم، من خلال بنك الدم الإقليمى، تصرف مجاناً للمرضى المترددين على مستشفى الفيوم العام، لتخفيف العبء عن كاهلهم.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، والدكتورة ميرفت عبدالعظيم عضو مجلس النواب، والدكتور محمد التونى معاون المحافظ، والدكتور حاتم جمال الدين وكيل وزارة الصحة، والدكتور محمد عبدالله مدير إدارة المستشفيات والطوارئ بمديرية الصحة، والدكتورة رحاب زيدان مدير إدارة بنوك الدم بالمديرية.

أوضح محافظ الفيوم، أن توقيع البروتوكول يأتى فى إطار توجيهات القيادة السياسية وحرص الدولة على تحقيق التعاون والتنسيق بين كافة المؤسسات الحكومية لتحقيق الإستغلال الأمثل للإمكانيات والقدرات المتاحة لصالح المواطن المصرى، وبما يضمن تحقيق السياسات الصحية التى تتبناها الدولة.

وأضاف المحافظ، أن توقيع البروتوكول يأتى فى الأساس لصالح المرضى، لأنه سيعمل على توفير كميات من صفائح الدم الكاملة تخدم المرضى المترددين على مستشفى الفيوم العام وأبناء المحافظة بالكامل.

ينص بروتوكول التعاون، على قيام مستشفى الفيوم العام يإعداد جداول لمواعيد وأماكن التبرع بالدم، وتسهيل مهمة تنفيذ حملات التبرع، على أن يلتزم المركز الإقليمى لنقل الدم، بمواعيد الحملات التى يتم إخطاره بها، كونه مركزاً متخصصاً فى الدم ومشتقاته.

كما يقوم المركز يإجراء جميع الفحوصات الطبية والمعملية اللازمة على المتبرعين للتأكد من مدى لياقتهم للتبرع بالدم، وذلك بواسطة "طقم طى متخصص" دون إجبار أحد على التبرع، ويلتزم المركز أيضاً بعمل تحليلات شاملة للمتبرعين تشمل إختبارات "الإيدز، والزهرى، وفيروسات الكبد الوبائي()- b)، لتوفير الدم بشكل آمن وخالى من أى فيروسات، على أن تصرف كميات الدم التى يتم تجميعها مجاناً للمرضى، بناءً على خطاب معتمد ومختوم من المستشفى العام.