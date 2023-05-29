انعقاد الدورة الـ18 لاجتماع كبار المسئولين لمنتدى التعاون العربى الصينى

بيشوى رمزى

بدأت اليوم الاثنين، بمدينة تشنغدو بجمهورية الصين الشعبية أعمال الدورة 18 لاجتماع كبار المسؤولين لمنتدى التعاون العربي الصيني، والدورة السابعة للحوار السياسي الاستراتيجي العربي الصيني على مستوى كبار المسؤولين.

وذكرت الأمانة العامة للجامعة العربية في بيان، أن هذا الاجتماع يترأسه من الجانب الصيني السفير وانغ دي- مدير عام إدارة غربي آسيا وشمالي أفريقيا بوزارة الخارجية الصينية، ومن الجانب العربي السفير محمد عرفي المندوب الدائم لجمهورية مصر العربية لدى جامعة الدول العربية (الرئاسة الحالية للجانب العربي)، وبمشاركة مندوبي وممثلي الدول الأعضاء، ويترأس وفد الأمانة العامة السفير خالد بن محمد منزلاوي الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون السياسية الدولية .

وفي كلمة له بالجلسة الافتتاحية لأعمال هذه الاجتماعات، أكد السفير منزلاوي حرص جامعة الدول العربية على مواصلة الارتقاء بالتعاون العربي الصيني في إطار المنتدى الذي أصبح يضم أكثر من 15 آلية تعاون، موضحاً أن العام القادم سيشهد الاحتفال بمرور 20 عاماً على تأسيس هذا المنتدى.

ويناقش الجانبان العربي والصيني خلال هذه الاجتماعات جملة من القضايا ذات الاهتمام المشترك على الصعيدين الدولي والإقليمي، وأنشطة التعاون العربي الصيني المزمع عقدها خلال العام الحالي 2023 .