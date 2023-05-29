انطلاق مبادرة "حق الطفل" داخل 1570 مسجدا في البحيرة.. صور

البحيرة - ناصر جودة

تحت شعار "حق الطفل" انطلقت فاعليات موسم النشاط الصيفى للأطفال داخل المساجد والذى تنظمه وزارة الأوقاف بالتعاون مع الجهات المعنية والمؤسسات المختلفة فى أغلب مساجد البحيرة، ولم تقتصر تلك الفعاليات على الأنشطة الدينية فقط بل تعدتها إلى الأنشطة الثقافية والرياضية والفنية التى تقام لأول مرة داخل أروقة المساجد.

ويشارك فى فاعليات النشاط الصيفى 1570 مسجدًا بقرى ومدن محافظة البحيرة وذلك من أجل رفع مستوى وعى الأطفال والنشء وتنمية مهاراتهم العقلية والبدنية.

وقال الشيخ محمد ابو حطب وكيل وزارة الأوقاف بالبحيرة أن مبادرة حق الطفل التى تنظمها وزارة الأوقاف برعاية الدكتور محمد مختار جمعة هى عودة لدور المسجد الجامع مع بداية الدعوة المحمدية بحيث لا يكتفى المسجد بالدور الدينى فقط ولكن عليه أيضا الاهتمام بالدور الاجتماعى والثقافى والتربوى للأطفال، مضيفا أن هذه المبادرة الواعية هى إعادة الامور إلى نصابها الصحيح وتجفيف منابع التطرف فى المجتمع بداية من المساجد التى حاولت الجماعات الارهابية مرارا اختراقها خلال العقود الماضية تحت ستار الأنشطة الدينية وتعليم القرأن الكريم.

وشدد وكيل وزارة الأوقاف بالبحيرة على أهمية دور الأنشطة الثقافية والعلمية لرفع مستوى الوعى لدى الأطفال وتنمية الروح الوطنية والقومية واستثمار طاقاتهم بالاضافة إلى اكتشاف مواهبهم الابداعية. وذلك لاعداد جيل واعد يؤمن بالاعتدال والوسطية والابتعاد عن الغلو والتطرف.

فيما أكد الشيخ محمد خليفة وكيل مديرية الأوقاف بالبحيرة أن هذه المبادرة الجديدة تأتى فى إطار جهود وزارة الأوقاف لتناول القضايا العصرية برؤى مستنيرة واعية ومن منطلق إيمانها الكامل بحق الطفل فى الرعاية المتكاملة.

مضيفا أن مبادرة حق الطفل جارى تنفيذها داخل 1570مسجد بمدن وقرى محافظة البحيرة بمشاركة رموز الدعوة الإسلامية من وزارة الاوقاف وعلماء الأزهر الشريف إلى جانب عدد من الخبراء والمختصين بالجوانب الاجتماعية والتربية للأطفال والطلائع.

وأوضح وكيل مديرية الاوقاف أن فاعليات مبادرة حق الطفل تتضمن دورات مكثفة لتحفيظ وتفسير القرآن الكريم والأحاديث النبوية الشريفة فضلا عن الأنشطة الثقافية والفنية والرياضية التى ترفع من مستوى الأطفال وتساعد فى نضج شخصياتهم السوية إلى جانب الاهتمام بالأنشطة الترفيهية من خلال القيام برحلات لزيارة أبرز المعالم الأثرية والسياحية وإقامة معارض للحرف اليدوية وعروضا لمسرح للعرائس وغيرها من الأنشطة الفنية.

وقال الشيخ محمد داود إمام وخطيب المسجد الكبير بقرية لقانه التابعة لمركز شبراخيت أن موضوعات المبادرة لن تقتصر على تحفيظ القرأن فقط بل تتعدى ذلك إلى إلقاء محاضرات وتنظيم ورش عمل لترسيخ المبادئ والقيم الإسلامية بصورة بسيطة ومن خلال قوالب إبداعية مختلفة

مشيرا إلى تفاعل المئات من أولياء الأمور مع هذه المبادرة الجديدة التى تساهم فى تنمية وعى الأطفال وحرصهم الشديد على الاشتراك لأبنائهم فى هذه الدورات والأنشطة المختلفة.

يذكر أن وزارة الاوقاف قد أطلقت مبادرة"حق الطفل" العام الماضى بعدد محدود من المساجد على مستوى الجمهورية كمرحلة أولى ثم تبعتها بعدد مساجد أكبر هذا العام تحت رعاية الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف.

وأوضحت وزارة الأوقاف أن هذه المبادرات تأتى فى إطار استعادة دور المسجد فى بناء الوعى من خلال الدروس والندوات والمحاضرات واستحداث بعض الأنشطة التفاعلية ومن أهمهاالتوسع فى مقارئ القرآن الكريم لجمهور المصلين وعقد مقارئ قرآنية للسيدات بإشراف الواعظات المحفظات المعتمدات من الأوقاف. إلى جانب عقد مجالس الإفتاء على أيدى العلماء المتخصصين بالمساجد الكبرى بالتعاون مع كل من دار الإفتاء المصرية ومجمع البحوث الإسلامية والتوسع فى لجان المصالحة الأسرية بالتعاون مع دار الإفتاء ووزارة العدل.