ونقلت بوابة أفريقيا الإخبارية الليبية عن بيان مجلس النواب الليبى، أن ذلك جاء خلال لقاء رئيس مجلس النواب الليبى عقيلة صالح، اليوم الأحد بمكتبه بمدينة القبة، مع رئيس حكومة الاستقرار الليبية المكلف، وزير التخطيط والمالية أسامة حماد، لبحث عددا من الملفات الخدمية.



وأضاف البيان أن اللقاء بحث عددا من الملفات الخدمية فى ليبيا، وعلى رأسها قانون الميزانية، بالإضافة الى التشديد على ضرورة توفير احتياجات المواطنين الليبيين المتمثلة في الغذاء والدواء والكهرباء.