اليوم السابع
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المشدد 3 سنوات لـ4 متهمين لحيازتهما مخدر أمفيتامين في الإسكندرية

الإثنين، 29 مايو 2023 04:54 م
المشدد 3 سنوات لـ4 متهمين لحيازتهما مخدر أمفيتامين في الإسكندرية حبس - أرشيفية
الإسكندرية -أحمد الزغبي

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قضت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار محمد عبد الحميد الخولى رئيس المحكمة، وعضوية كل من المستشار عبد الرحيم على مرسى، والمستشار عبد السلام نبيه عبد السلام، وسكرتير المحكمة أحمد الفيومى، بمعاقبة كل من "أ.م.ع" و " أ.ش.م" و " م.م.ع" و " ع.م.م" بالسجن المشدد 3 سنوات وتغريم كل منهما 50 ألف جنيه ، والحبس للمتهم الثاني 6 اشهر، وتغريمه مبلغ مالي 10 الف جنيه ومصادرة المخدر المضبوط، والزمتهما بالمصاريف الجنائية ، لاتهامهم بالاتجار في المواد المخدرة.
 
وتعود أحداث القضية المقيدة ،برقم 7487 لسنة 2023 جنايات قسم شرطة أول العامرية، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطار من ضباط مباحث الإسكندرية بضبط المتهمين ،وبحوزتهما مواد مخدرة بدائرة القسم.
 
وكشفت تحريات ضباط إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الإسكندرية، عن أنه نفاذا لأمر الضبط والاحضار للمتهمين ، تمكنت من ضبط المتهم الأول "أ.م.ع" عاطل  و"أ.ش.م" عاطل، وبتفتيش الاول عثر بحوزته علي كيس بلاستيكي لجوهر أمفيتامين وهاتف محمول، وبتفتيش الثاني عثر بحوزته علي كيس بلاستيكي يحوي على ذات المخدر وهاتفين ، كما تم ضبط المتهمين الثالث والرابع و " م.م.ع" طالب  و " ع.م.م" كهربائي، وبحوزتهما كيسين يحتويان علي جوهر أمفيتامين المخدر ، وهاتفين محمولين ،وبمواجهتما بما أسفر عنه الضبط اقروا باحرازهما وحيازتهما للجوهر المخدر بقصد الاتجار وتحرر محضر بالواقعة، وعرض المتهمين علي النيابة لمباشرة التحقيقات ، تبين من تقرير المعمل الكيميائي أن المضبوطات بحوزة المتهم الأول لجوهر أمفيتامين تزن 49.92 جراما وان عدد 11 لفافة المضبوطين، بحوزة المتهم الثاني تزن 25.52 جراما وان الكيس المضبوط بحوزة المتهم الثالث وتزن 22.55 جراما ، وأن المضبوطات بحوزة المتهم الرابع تزن 1.50 جراما ، وقررت إحالتهم الي محكمة جنايات الإسكندرية، التي أصدرت حكمها علي المتهمين .
 
 
 
 
 

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عقوبة الاتجار بالمخدرات

مخدر أمفيتامين

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