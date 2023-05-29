المسارات التعليمية المتاحة للطفل حال تخطيه سن الالتحاق بأولى ابتدائى.. تفاصيل

محمود طه حسين

حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، سن التقدم للصف الأول الابتدائى للعام الدراسى المقبل 2023،2024، بحيث لا يقل عن ست سنوات ولا يزيد عن تسع سنوات.

وقالت مصادر مسئولة بالوزارة، إن الطفل إذا تخطى السن القانونية المسموح بها لدخول المدارس وهى 9 سنوات، هناك مسار آخر يستطيع الالتحاق به وهذا المسار يتمثل في فصول التعليم المجتمعى وهى موجودة في المحافظات، حيث تستقبل الطلاب الذين تخطوا السن القانونية للالتحاق بالصف الأول الابتدائى، كما أنه في حالة تجاوز الطفل الـ" 15 عاما يمكن أن يلتحق بفصول محو الأمية وبعد تحرره من الأمية يمكنه مواصلة التعلم والدراسة في المراحل الدراسية المختلفة، قائلة: هناك دارسين حصول على مؤهلات عليات من فصول محو الأمية.

وأضافت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن مدارس التعليم المجتمعى تخدم فئة مهمة من الطلاب المتسربين من التعليم الذين تجاوزا السن القانونية.

حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، سن التقدم للصف الأول الابتدائي للعام الدراسي المقبل 2023 ـ 2024، موضحة أنه لا يجب أن يقل سن الطفل المتقدم عن 6 سنوات ولا يزيد عن 9 سنوات، ويتم تنسيق الطلاب عن طريق المديريات التعليمية بكل محافظة طبقا للكثافة وظروفها، ووفقا للقرار الوزاري رقم 154 بتاريخ 6 يوليو 1989 بشأن الالتحاق بمدارس وزارة التربية والتعليم.

وأعلنت الوزارة، سن التقدم بالمدارس الرسمية والرسمية للغات للعام الدراسي المقبل لمرحلة رياض الأطفال، مؤكدة أنه لا يقل عن 4 سنوات ويتم تنسيق الطلاب عن طريق المديريات التعليمية بكل محافظة طبقا للكثافة بها وظروفها و وفقا للقرار الوزاري رقم 154 بتاريخ 6 يوليو 1989 بشأن الالتحاق بمدارس وزارة التربية والتعليم، فور القبول المبدئي لملف الطالب بالمدارس يتاح بيانات الطفل لجميع منافذ الدفع لسداد المصروفات الدراسية.