الرى تنظم ندوة توعية مائية بمحافظة السويس

كتبت أسماء نصار

نظم فريق التوعية بالإدارة العامة للمكتب الإعلامى، بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضه جولة توعوية بمشاركة فئات مختلفة من المواطنين بمركزي شباب حي سليم والسلام بمحافظة السويس فى إطار حملات التوعية التي تقوم بها الوزارة.

تضمنت الندوة التعريف بمصادر المياه في مصر والتحديات التي تواجه قطاع المياه ، وتسليط الضوء على عدد من السلوكيات السلبية، وكيفية تبني السلوكيات الايجابية التي تساهم في ترشيد استهلاك المياه وحمايتها من الهدر والتلوث، وقد حاضر في الندوة فريق التوعية المائية بالوزارة.

وتم استعراض عدد من المشروعات القومية التي تقوم الدولة ممثلة في وزارة الري بتنفيذها لتعظيم الإستفادة من كل قطرة مياه ولا سيما مشروعات تأهيل وتبطين الترع والتحول إلى أساليب الري الحديث.

‏‎‏‎وتم التأكيد على استراتيجية الوزارة في مواجهة العجز المائى التعاون مع الجهات المعنية فى الحفاظ على نعمة الماء و السلوكيات اﻹيجابية الواجب اتباعها للتحول من ثقافة الوفرة إلى ثقافة الندرة المائية و توضيح حاجة الدولة إلى كل قطرة مياه وتوجيهها من أجل تحقق تنمية شاملة ومستدامة لمواكبة متطلبات اﻷجيال الحالية والمستقبلية.