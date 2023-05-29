"الجهود المؤسسية لمكافحة الفساد" ورشة عمل بمركز النيل للإعلام بسوهاج.. صور

سوهاج- عمرو خلف

اختتم مركز النيل للإعلام بسوهاج، ورشة عمل بعنوان "الجهود المؤسسية لمكافحة الفساد"، تأتى فى إطار التعاون مع المركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية ، حيث تناولت المفاهيم الأساسية فى إطار التناول العلمى لقضية الفساد بحضور ممثلين للديوان العام لمحافظة سوهاج، والمديرية المالية والتربية والتعليم ومديرية الصحة.

وحاضرت فى الورشة الدكتورة سالى عاشور أستاذ العلوم السياسية، والتى أوضحت بدورها الاتفاقيات الدولية المعنية بمواجهة الفساد وكيف يتم تطبيقها فى الجهاز الادارى للدولة والاستراجيات الوطنية لمكافحة الفساد السابقة والحالية فى جمهورية مصر العربية، وأهم المصطلحات الواردة فى الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد عام 20230وحتى عام 2030، ويأتى ذلك اللقاء لقياس مدى تفاعل العاملين بالجهاز الإدارى للدولة مع هذه الاليات والتحديات التى تواجههم فى أرض الواقع خاصة اثناء التعامل المباشر مع الجمهور .

والورشة ناقشت أيضا مفهوم مدونة السلوك الوظيفى ومدى التزام العاملين بها ونقاط القوة والضعف، وأوصى اللقاء بعقد المزيد من تلك اللقاءات على عينة أكبر من موظفى الدولة لكى تصل الرسالة لقطاع كبير من العاملين للاستفادة من آليات مواجهة الفساد وتطبيقها خلال العمل .